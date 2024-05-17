TWP: Россия освободила больше земель, чем Украина захватила в 2023 году

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Российская армия за несколько недель освободила территорий больше, чем Украина захватила за несколько месяцев, пишет TWP
Российская армия за несколько недель освободила территорий больше, чем Украина захватила за несколько месяцев, пишет TWP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия за последние несколько недель освободила больше территорий, чем захватила Украина во время своего контрнаступления в 2023 году. Об этом написали в газете The Washington Post.

«Площадь территории, которую Россия взяла под контроль за последние несколько недель, примерно равна территории, захваченной Украиной во время своего вялого весеннего контрнаступления в 2023 году», — говорится в материале. Автор статьи предположил, что такая тенденция связана с плохой подготовкой солдат ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в одной только Харьковской области было освобождено 12 населенных пунктов, передает RT. Недавно также сообщалось о взятии под полный контроль села Работино в Запорожской области, сообщает "Общественное телевидение России".

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Российская армия за последние несколько недель освободила больше территорий, чем захватила Украина во время своего контрнаступления в 2023 году. Об этом написали в газете The Washington Post. «Площадь территории, которую Россия взяла под контроль за последние несколько недель, примерно равна территории, захваченной Украиной во время своего вялого весеннего контрнаступления в 2023 году», — говорится в материале. Автор статьи предположил, что такая тенденция связана с плохой подготовкой солдат ВСУ. Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в одной только Харьковской области было освобождено 12 населенных пунктов, передает RT. Недавно также сообщалось о взятии под полный контроль села Работино в Запорожской области, сообщает "Общественное телевидение России".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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