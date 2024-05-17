TWP: Россия освободила больше земель, чем Украина захватила в 2023 году

Российская армия за последние несколько недель освободила больше территорий, чем захватила Украина во время своего контрнаступления в 2023 году. Об этом написали в газете The Washington Post.
«Площадь территории, которую Россия взяла под контроль за последние несколько недель, примерно равна территории, захваченной Украиной во время своего вялого весеннего контрнаступления в 2023 году», — говорится в материале. Автор статьи предположил, что такая тенденция связана с плохой подготовкой солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в одной только Харьковской области было освобождено 12 населенных пунктов, передает RT. Недавно также сообщалось о взятии под полный контроль села Работино в Запорожской области, сообщает "Общественное телевидение России".
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