17 мая 2024

Зеленский назвал наступление ВС РФ под Харьковом первым шагом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил о нехватке ПВО на Украине
Владимир Зеленский заявил о нехватке ПВО на Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что продвижение российских войск в Харьковской области является только началом более масштабного наступления. Об этом он заявил в интервью, подчеркнув нехватку военной техники и личного состава.

"Это лишь первый шаг", — передает слова Зеленского агентство Франс Пресс. Он предположил, что российское наступление может принять форму нескольких волн, первая из которых уже наблюдается в Харьковской области.

На Украине сейчас доступно только 25% от необходимой системы ПВО, стране требуется от 120 до 130 современных самолетов для эффективной защиты воздушного пространства, считает Зеленский  Украинский лидер подчеркнул важность усиления ПВО и увеличения численности военных для противодействия возможным дальнейшим действиям России.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что продвижение российских войск в Харьковской области является только началом более масштабного наступления. Об этом он заявил в интервью, подчеркнув нехватку военной техники и личного состава. "Это лишь первый шаг", — передает слова Зеленского агентство Франс Пресс. Он предположил, что российское наступление может принять форму нескольких волн, первая из которых уже наблюдается в Харьковской области. На Украине сейчас доступно только 25% от необходимой системы ПВО, стране требуется от 120 до 130 современных самолетов для эффективной защиты воздушного пространства, считает Зеленский  Украинский лидер подчеркнул важность усиления ПВО и увеличения численности военных для противодействия возможным дальнейшим действиям России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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