Зеленский назвал наступление ВС РФ под Харьковом первым шагом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что продвижение российских войск в Харьковской области является только началом более масштабного наступления. Об этом он заявил в интервью, подчеркнув нехватку военной техники и личного состава.
"Это лишь первый шаг", — передает слова Зеленского агентство Франс Пресс. Он предположил, что российское наступление может принять форму нескольких волн, первая из которых уже наблюдается в Харьковской области.
На Украине сейчас доступно только 25% от необходимой системы ПВО, стране требуется от 120 до 130 современных самолетов для эффективной защиты воздушного пространства, считает Зеленский Украинский лидер подчеркнул важность усиления ПВО и увеличения численности военных для противодействия возможным дальнейшим действиям России.
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