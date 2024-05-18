Зеленский отказался от перемирия с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Он выразил опасения, что это может позволить России усилить свое военное присутствие на украинской территории.
Зеленский в интервью агентству Франс Пресс заявил: «Кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию?». Он подчеркнул, что Украина «против любого перемирия, которое играет на руку противнику».
Сообщение о телефонном разговоре между Макроном и Зеленским было опубликовано Елисейском дворцом. Французский лидер выразил заинтересованность в олимпийском перемирии и одновременно проинформировал о предстоящих военных поставках Киеву. В пятницу президент России Владимир Путин также обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что принципы олимпийского перемирия правильные, но редко кто их придерживается.
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