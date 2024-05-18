Зеленский отказался от перемирия с Россией

Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский напугался, что Россия усилится за время перемирия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Он выразил опасения, что это может позволить России усилить свое военное присутствие на украинской территории.

Зеленский в интервью агентству Франс Пресс заявил: «Кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию?». Он подчеркнул, что Украина «против любого перемирия, которое играет на руку противнику».

Сообщение о телефонном разговоре между Макроном и Зеленским было опубликовано Елисейском дворцом. Французский лидер выразил заинтересованность в олимпийском перемирии и одновременно проинформировал о предстоящих военных поставках Киеву. В пятницу президент России Владимир Путин также обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что принципы олимпийского перемирия правильные, но редко кто их придерживается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Он выразил опасения, что это может позволить России усилить свое военное присутствие на украинской территории. Зеленский в интервью агентству Франс Пресс заявил: «Кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию?». Он подчеркнул, что Украина «против любого перемирия, которое играет на руку противнику». Сообщение о телефонном разговоре между Макроном и Зеленским было опубликовано Елисейском дворцом. Французский лидер выразил заинтересованность в олимпийском перемирии и одновременно проинформировал о предстоящих военных поставках Киеву. В пятницу президент России Владимир Путин также обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что принципы олимпийского перемирия правильные, но редко кто их придерживается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...