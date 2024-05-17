Планы по освобождению Харькова и общение с Зеленским: о чем Путин рассказал в Китае журналистам

Путин выступил на пресс-подходе в Харбине

17 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Путин выступил на пресс-подходе в Харбине Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин выступил на пресс-подходе в городе Харбин, в рамках государственного визита в Китай. Глава государства ответил на многие вопросы, связанные со спецоперацией, олимпийскими играми, международными отношениями и санкциями. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. О будущем международной безопасности «От России и Китая зависит будущее только отчасти. Будущее зависит от всего человечества, но, разумеется, и Китай, и Россия — важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны раз развиваться. Наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете, а развитие мы полагаем, должно быть конструктивным, мирным. Без всяких сомнений, оно должно учитывать не только наши интересы, но интересы всех участников международного общения. И, конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир», — ответил Путин на вопрос о том, каким Россия и Китая видят будущее международной безопасности. О закрытой встрече с Си при участии Шойгу и Белоусова Путин рассказал, что на неформальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, при участии нового министра обороны Андрее Белоусове и секретаря Совбеза Сергея Шойгу, затрагивались темы украинского кризиса. Глава государства рассказал, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт, предлагает различные варианты, ведет себя гибко. «На мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы», — добавил он. О Харькове «Что касается Харькова, то таких планов [по взятию города] на сегодняшний день нет», — сказал Путин. Он добавил, что российские войска добиваются успехов в зоне СВО, каждый день продвигаются, согласно плану. При этом, российский лидер возложил ответственность на ВСУ за происходящее на Харьковском направлении. По его словам, Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. О ситуации с китайскими банками Россия понимает позицию банков Китая, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов во внешнеторговых операциях с Москвой. Однако, по словам Путина, решения у этих проблем есть. «Конечно, они так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне. Надеюсь, так оно и будет», — добавил он. США, вводя санкции, «пилят сук, на котором сидят», заявил Владимир Путин на пресс-конференции Фото: Официальный сайт Президента РФ Об олимпийском перемирии Путин подчеркнул, что принципы олимпийского перемирия очень правильные и «не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом». Он отметил, что их мало кто и когда придерживался, за исключением Древней Греции. Но в то же время, страны Запада сами нарушают принципы олимпизма не допуская российских спортсменов до спортивных соревнований. О санкциях и ответе на них Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них. США, вводя санкции, «пилят сук, на котором сидят», отметил Путин. При этом, специалисты из Европы и Америки едут работать в России, несмотря на рестрикции. О конференции в Женеве Путин пояснил, что смысл женевской конференции по конфликту на Украине — собрать как можно больше стран и предъявить России условия урегулирования как ультиматум. «Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по украинскому урегулированию, навязать Москве свои условия у ни у кого не получится, „с дуба рухнули что ли“», — подчеркнул глава государства. Об увеличении поставок газа По словам Владимира Путина, Москва и Пекин обсуждают разные маршруты для «Силы Сибири — 2», в том числе через Северный морской путь. «Все варианты возможны. Они все приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший. Уверен, что эта работа тоже будет завершена», — добавил он. О легитимности Владимира Зеленского Отвечать на вопрос о легитимности Владимира Зеленского как президента Украины после истечения срока его полномочий должны политическая и правовая системы самой Украины, считает Путин. Он пояснил, что по украинской Конституции «есть всякие варианты». «Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины», — сказал Путин, добавив, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы. О базе для возможных договоренностях «Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры — сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. <…> Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать», — заявил он, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений. О будущем доллара Американские власти сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, утверждает российский лидер. Действия США он назвал «большой глупостью» и «огромной ошибкой». О действиях России после введения войск Франции на Украину «Я не французский президент. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Уже потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — резюмировал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-подходе в городе Харбин, в рамках государственного визита в Китай. Глава государства ответил на многие вопросы, связанные со спецоперацией, олимпийскими играми, международными отношениями и санкциями. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. «От России и Китая зависит будущее только отчасти. Будущее зависит от всего человечества, но, разумеется, и Китай, и Россия — важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны раз развиваться. Наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете, а развитие мы полагаем, должно быть конструктивным, мирным. Без всяких сомнений, оно должно учитывать не только наши интересы, но интересы всех участников международного общения. И, конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир», — ответил Путин на вопрос о том, каким Россия и Китая видят будущее международной безопасности. Путин рассказал, что на неформальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, при участии нового министра обороны Андрее Белоусове и секретаря Совбеза Сергея Шойгу, затрагивались темы украинского кризиса. Глава государства рассказал, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт, предлагает различные варианты, ведет себя гибко. «На мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы», — добавил он. «Что касается Харькова, то таких планов [по взятию города] на сегодняшний день нет», — сказал Путин. Он добавил, что российские войска добиваются успехов в зоне СВО, каждый день продвигаются, согласно плану. При этом, российский лидер возложил ответственность на ВСУ за происходящее на Харьковском направлении. По его словам, Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. Россия понимает позицию банков Китая, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов во внешнеторговых операциях с Москвой. Однако, по словам Путина, решения у этих проблем есть. «Конечно, они так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне. Надеюсь, так оно и будет», — добавил он. Путин подчеркнул, что принципы олимпийского перемирия очень правильные и «не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом». Он отметил, что их мало кто и когда придерживался, за исключением Древней Греции. Но в то же время, страны Запада сами нарушают принципы олимпизма не допуская российских спортсменов до спортивных соревнований. Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них. США, вводя санкции, «пилят сук, на котором сидят», отметил Путин. При этом, специалисты из Европы и Америки едут работать в России, несмотря на рестрикции. Путин пояснил, что смысл женевской конференции по конфликту на Украине — собрать как можно больше стран и предъявить России условия урегулирования как ультиматум. «Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по украинскому урегулированию, навязать Москве свои условия у ни у кого не получится, „с дуба рухнули что ли“», — подчеркнул глава государства. По словам Владимира Путина, Москва и Пекин обсуждают разные маршруты для «Силы Сибири — 2», в том числе через Северный морской путь. «Все варианты возможны. Они все приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший. Уверен, что эта работа тоже будет завершена», — добавил он. Отвечать на вопрос о легитимности Владимира Зеленского как президента Украины после истечения срока его полномочий должны политическая и правовая системы самой Украины, считает Путин. Он пояснил, что по украинской Конституции «есть всякие варианты». «Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины», — сказал Путин, добавив, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы. «Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры — сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. <…> Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать», — заявил он, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений. Американские власти сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, утверждает российский лидер. Действия США он назвал «большой глупостью» и «огромной ошибкой». «Я не французский президент. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Уже потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — резюмировал глава государства.