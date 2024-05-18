Украинцы заблокировали трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики провели акцию протеста на трассе Киев — Одесса в знак несогласия с новым законом о мобилизации. Они вывели на дорогу десятки фур, создав таким образом гигантскую пробку.
"Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса. Водители выступают против нового закона о мобилизации", — сообщает украинское издание "Страна.ua". Там добавили, что на дороге находятся десятки фур, которые организовали большую пробку. Водители выразили свое недовольство тому, что согласно новому законодательству их могут начать призывать на военную службу при выезде с Украины.
Большинство дальнобойщиков не попадают под категории, подлежащие бронированию, поэтому они обеспокоены перспективой мобилизации. Из-за этого некоторые водители уже начали бросать свои грузовики за границей и оставаться там, вместо того, чтобы возвращаться на родину, заключили в материале.
На Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Вскоре после этого президент страны Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять на фронт осужденных. Также известно, что, согласно постановлению правительства, бумажная повестка будет считаться врученной даже в случае отсутствия получателя по указанному адресу, передает телеканал 360.
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