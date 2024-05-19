Жителей Якутии призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка. Карта

В Намском районе Якутии затопило 13 сел
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Якутии борются с последствиями паводка
Жители Якутии борются с последствиями паводка Фото:

В Якутии произошел сильный паводок, которого не ожидал никто. Идет активная эвакуация из районов, которые оказались затопленными. В Намском районе пострадали 13 сел. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Садовников.

“Прогнозы о том, что вода будет прибывать, были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее”, – написал Дмитрий Садовников в своем telegram-канале. Он также призвал местных жителей не поддаваться панике во время эвакуации.

Садовников заявил, что помощь будет оказана всем. В затопленных районах дежурят сотни единиц техники и десятки спасателей.

Причина паводка – продвижение ледохода в нескольких районах. Для решения ситуации был подорван пласт, однако вода стала поступать с другого места. Непростая ситуация сложилась в Намском районе. Там подтоплены 13 сел. Садовников призвал жителей временно не выезжать на острова, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Глава Республики Саха Айсен Николаев отметил, что постоянно получает доклады о ситуации на местах. По его словам, главное сейчас – это ремонт дорог и объектов жизнеобеспечения. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, подчеркнул он в своем telegram-канале.

Карта паводка в Якутии
Карта паводка в Якутии
Фото:

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В Якутии произошел сильный паводок, которого не ожидал никто. Идет активная эвакуация из районов, которые оказались затопленными. В Намском районе пострадали 13 сел. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Садовников. “Прогнозы о том, что вода будет прибывать, были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее”, – написал Дмитрий Садовников в своем telegram-канале. Он также призвал местных жителей не поддаваться панике во время эвакуации. Садовников заявил, что помощь будет оказана всем. В затопленных районах дежурят сотни единиц техники и десятки спасателей. Причина паводка – продвижение ледохода в нескольких районах. Для решения ситуации был подорван пласт, однако вода стала поступать с другого места. Непростая ситуация сложилась в Намском районе. Там подтоплены 13 сел. Садовников призвал жителей временно не выезжать на острова, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Глава Республики Саха Айсен Николаев отметил, что постоянно получает доклады о ситуации на местах. По его словам, главное сейчас – это ремонт дорог и объектов жизнеобеспечения. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, подчеркнул он в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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