В Якутии произошел сильный паводок, которого не ожидал никто. Идет активная эвакуация из районов, которые оказались затопленными. В Намском районе пострадали 13 сел. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Садовников.
“Прогнозы о том, что вода будет прибывать, были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее”, – написал Дмитрий Садовников в своем telegram-канале. Он также призвал местных жителей не поддаваться панике во время эвакуации.
Садовников заявил, что помощь будет оказана всем. В затопленных районах дежурят сотни единиц техники и десятки спасателей.
Причина паводка – продвижение ледохода в нескольких районах. Для решения ситуации был подорван пласт, однако вода стала поступать с другого места. Непростая ситуация сложилась в Намском районе. Там подтоплены 13 сел. Садовников призвал жителей временно не выезжать на острова, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Глава Республики Саха Айсен Николаев отметил, что постоянно получает доклады о ситуации на местах. По его словам, главное сейчас – это ремонт дорог и объектов жизнеобеспечения. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, подчеркнул он в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.