Сексолог раскрыл причины снижения женского либидо

Сексолог Булах: на женское либидо влияют гормональные дисбалансы

09 января 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Андрей Булах сообщил, что негативное отношение к мужчине может сказаться на либидо Фото: Денис Моргунов © URA.RU Женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. Об этом сообщил сексолог, психотерапевт Андрей Булах. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил. «Секс радует женщину только тогда, когда она чувствует себя полной сил», — заявил Булах в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что на состояние женщины и ее желание заниматься сексом влияют гормональные дисбалансы, нехватка витаминов и минералов, а также анемия. По словам психотерапевта, эти проблемы появляются из-за физического истощения, которое может быть вызвано тяжелой работой, диетами и другими факторами. Причиной снижения либидо также могут стать проблемы со здоровьем. Он дал рекомендацию отказываться от секса, если женщина испытывает дискомфорт во время близости. Однако Булах отметил, что такие же ощущения могут появляться и у здоровых женщин. Сексолог подчеркнул, что стресс и эмоциональное истощение могут снизить либидо. По словам Булаха, негативное отношение к партнеру также может сказаться на желании. «Чувство вины, стыда, сильная самокритика, недовольство внешностью могут препятствовать расслаблению», — отметил он. Булах посоветовал в первую очередь разобраться, является ли снижение либидо тотальным, то есть секса не хочется ни с кем, или избирательным, когда нет желания в близости с конкретным партнером. По словам сексолога, если желание у женщины возникает редко, то ей стоит обратиться за медицинской помощью. Если она не хочет заниматься сексом с конкретным мужчиной, то ей стоит проработать психологические аспекты. Булах добавил, что проблемы со здоровьем можно решить, изменив образ жизни. Ранее психологи сообщили, что частое занятие сексом напрямую влияет и на когнитивные способности мозга, передают «Дни.ру». Психолог и телеведущий Марк Бартон заявил, что если женщина слишком много думает о своих недостатках во время секса, то ей может быть сложнее получить оргазм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. Об этом сообщил сексолог, психотерапевт Андрей Булах. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил. «Секс радует женщину только тогда, когда она чувствует себя полной сил», — заявил Булах в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что на состояние женщины и ее желание заниматься сексом влияют гормональные дисбалансы, нехватка витаминов и минералов, а также анемия. По словам психотерапевта, эти проблемы появляются из-за физического истощения, которое может быть вызвано тяжелой работой, диетами и другими факторами. Причиной снижения либидо также могут стать проблемы со здоровьем. Он дал рекомендацию отказываться от секса, если женщина испытывает дискомфорт во время близости. Однако Булах отметил, что такие же ощущения могут появляться и у здоровых женщин. Сексолог подчеркнул, что стресс и эмоциональное истощение могут снизить либидо. По словам Булаха, негативное отношение к партнеру также может сказаться на желании. «Чувство вины, стыда, сильная самокритика, недовольство внешностью могут препятствовать расслаблению», — отметил он. Булах посоветовал в первую очередь разобраться, является ли снижение либидо тотальным, то есть секса не хочется ни с кем, или избирательным, когда нет желания в близости с конкретным партнером. По словам сексолога, если желание у женщины возникает редко, то ей стоит обратиться за медицинской помощью. Если она не хочет заниматься сексом с конкретным мужчиной, то ей стоит проработать психологические аспекты. Булах добавил, что проблемы со здоровьем можно решить, изменив образ жизни. Ранее психологи сообщили, что частое занятие сексом напрямую влияет и на когнитивные способности мозга, передают «Дни.ру». Психолог и телеведущий Марк Бартон заявил, что если женщина слишком много думает о своих недостатках во время секса, то ей может быть сложнее получить оргазм.