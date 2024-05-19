Захарова испугалась за судьбу Грузии из-за скорого приезда Макрона

Франция может заняться освобождением Новой Каледонии от собственного влияния, нежели попробовать «освободить Кавказ от советского ига». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила президента Франции Эммануэля Макрона <...>, чтобы «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния». <...> Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — заявила Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила главу Франции Эмманюэля Макрона посетить свою страну, чтобы помочь ей избавиться от «российского влияния». Грузинский лидер ожидает Макрона 26 мая в День независимости Грузии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.