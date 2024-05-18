В ХМАО вдова участника СВО просит Бастрыкина помочь решить проблему с жильем

19 мая 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Женщине предлагают переезд в другой город далеко от работы Фото: Размик Закарян © URA.RU Вдова участника спецоперации, проживающая в поселке Белый Яр (ХМАО), обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Югорчанка с детьми проживает в аварийном доме, который в конце 2024 года будет снесен. Другого подходящего жилья ответственные лица ей не предложили. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась вдова участника СВО из поселка Белый Яр ХМАО — Югры по вопросу нарушения ее жилищных прав. На основании договора коммерческого найма женщина с двумя малолетними детьми проживает в малогабаритной комнате дома, признанном аварийным в 2019 году. До конца текущего года здание подлежит сносу, а заявительнице предлагают переезд в Сургут, с чем она не согласна из-за удаленности от места работы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Женщина уточнила, что стоит на учете как малоимущая, а также состоит в очереди на получение земельного участка. Решить самостоятельно вопрос жильем она не может, так как один из сыновей имеет заболевание, требующее дорогостоящее лечение. Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку и предоставить ее результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова участника спецоперации, проживающая в поселке Белый Яр (ХМАО), обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Югорчанка с детьми проживает в аварийном доме, который в конце 2024 года будет снесен. Другого подходящего жилья ответственные лица ей не предложили. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась вдова участника СВО из поселка Белый Яр ХМАО — Югры по вопросу нарушения ее жилищных прав. На основании договора коммерческого найма женщина с двумя малолетними детьми проживает в малогабаритной комнате дома, признанном аварийным в 2019 году. До конца текущего года здание подлежит сносу, а заявительнице предлагают переезд в Сургут, с чем она не согласна из-за удаленности от места работы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Женщина уточнила, что стоит на учете как малоимущая, а также состоит в очереди на получение земельного участка. Решить самостоятельно вопрос жильем она не может, так как один из сыновей имеет заболевание, требующее дорогостоящее лечение. Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку и предоставить ее результаты.