18 мая 2024
17 мая 2024

В ХМАО вдова участника СВО просит Бастрыкина помочь решить проблему с жильем

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Женщине предлагают переезд в другой город далеко от работы Фото:

Вдова участника спецоперации, проживающая в поселке Белый Яр (ХМАО), обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Югорчанка с детьми проживает в аварийном доме, который в конце 2024 года будет снесен. Другого подходящего жилья ответственные лица ей не предложили.

«К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась вдова участника СВО из поселка Белый Яр ХМАО — Югры по вопросу нарушения ее жилищных прав. На основании договора коммерческого найма женщина с двумя малолетними детьми проживает в малогабаритной комнате дома, признанном аварийным в 2019 году. До конца текущего года здание подлежит сносу, а заявительнице предлагают переезд в Сургут, с чем она не согласна из-за удаленности от места работы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Женщина уточнила, что стоит на учете как малоимущая, а также состоит в очереди на получение земельного участка. Решить самостоятельно вопрос жильем она не может, так как один из сыновей имеет заболевание, требующее дорогостоящее лечение. Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку и предоставить ее результаты.

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Вдова участника спецоперации, проживающая в поселке Белый Яр (ХМАО), обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Югорчанка с детьми проживает в аварийном доме, который в конце 2024 года будет снесен. Другого подходящего жилья ответственные лица ей не предложили. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась вдова участника СВО из поселка Белый Яр ХМАО — Югры по вопросу нарушения ее жилищных прав. На основании договора коммерческого найма женщина с двумя малолетними детьми проживает в малогабаритной комнате дома, признанном аварийным в 2019 году. До конца текущего года здание подлежит сносу, а заявительнице предлагают переезд в Сургут, с чем она не согласна из-за удаленности от места работы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Женщина уточнила, что стоит на учете как малоимущая, а также состоит в очереди на получение земельного участка. Решить самостоятельно вопрос жильем она не может, так как один из сыновей имеет заболевание, требующее дорогостоящее лечение. Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку и предоставить ее результаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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