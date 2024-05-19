19 мая 2024

S7 пополнила парк новыми Airbus A321

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке S7 самолеты будут перекрашены в ливрею авиакомпании
В парке S7 самолеты будут перекрашены в ливрею авиакомпании Фото:

Авиакомпания S7 получила в операционный лизинг три самолета Airbus A321 от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Самолеты будут выпущены на маршруты летом после завершения технических работ. Об этом рассказали в самой авиакомпании.

«Авиакомпания S7 получила в операционный лизинг три самолета AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Перевозчик выпустит эти самолеты на маршруты летом, по завершении технических работ: вывода самолетов из хранения, плановых технических работ и перекраски в ливрею авиакомпании», — передает РБК.

Самолеты оборудованы 219–220 креслами экономкласса и находятся в эксплуатации 19–20 лет. Ранее они принадлежали европейской дочерней структуре ГТЛК, которая была ликвидирована из-за санкций. После возврата самолетов от авиакомпании «Ямал», у них осталось 26 лайнеров. В парке S7 они будут перекрашены ливрею авиакомпании.

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Авиакомпания S7 получила в операционный лизинг три самолета Airbus A321 от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Самолеты будут выпущены на маршруты летом после завершения технических работ. Об этом рассказали в самой авиакомпании. «Авиакомпания S7 получила в операционный лизинг три самолета AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Перевозчик выпустит эти самолеты на маршруты летом, по завершении технических работ: вывода самолетов из хранения, плановых технических работ и перекраски в ливрею авиакомпании», — передает РБК. Самолеты оборудованы 219–220 креслами экономкласса и находятся в эксплуатации 19–20 лет. Ранее они принадлежали европейской дочерней структуре ГТЛК, которая была ликвидирована из-за санкций. После возврата самолетов от авиакомпании «Ямал», у них осталось 26 лайнеров. В парке S7 они будут перекрашены ливрею авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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