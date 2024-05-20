Сложившаяся на Украине ситуация характеризуется не как иначе как гибель этого государства. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, отмена выборов на Украине свидетельствует о том, что страна превращается в классический failed state — несостоявшееся государство.
«Все эти манипуляции с законами и отмена выборов означают только одно — гибель несостоявшегося государства Украина», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что Украина превращается в классический failed state — несостоявшееся государство. Медведев отметил, что если бы на Украине были проведены президентские выборы, то у оппонентов действующего главы государства Владимира Зеленского было бы слишком много «козырей в рукаве».
По мнению Медведева, Зеленский боится потерять доверие своих «кровавых спонсоров», которые начинают осознавать полную несостоятельность этого «политического уродца». Кроме того, зампред Совбеза РФ заявил, что очевидны «факты полной некомпетентности, а вернее сказать — вороватости» главы Украины, связанные с «неприкрытым расхищением гигантского объема средств». Он также назвал Зеленского «патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом, который боится выборов».
Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая. По словам главы Украины, сохраняющееся военное положение в стране не позволяет проводить выборы президента. Российский лидер Владимир Путин заявил, что нелегитимность Зеленского может повлиять на подписание каких-либо документов в будущем. Украинский президент может избегать выборов из-за страха конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и прошлым президентом Украины Петром Порошенко, передает Life.
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