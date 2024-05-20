США изучили вопрос иностранного вмешательства в крушение вертолета Раиси

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, капитолий
Белый дом считает нелепыми обвинения, что США причастны к катастрофе Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

США не нашли признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили представители Белого дома.

«В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета Раиси», — передает РИА Новости сообщение Белого дома. Там подчеркнули, что считают нелепыми обвинения Ирана в том, что к трагедии причастен Вашингтон. Кроме того, США не ожидают радикальных перемен в отношениях с Ираном после гибели Раиси.

Иранский лидер погиб 19 мая после крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предложил помощь Москвы в установлении причин катастрофы.

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США не нашли признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили представители Белого дома. «В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета Раиси», — передает РИА Новости сообщение Белого дома. Там подчеркнули, что считают нелепыми обвинения Ирана в том, что к трагедии причастен Вашингтон. Кроме того, США не ожидают радикальных перемен в отношениях с Ираном после гибели Раиси. Иранский лидер погиб 19 мая после крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предложил помощь Москвы в установлении причин катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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