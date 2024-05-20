США изучили вопрос иностранного вмешательства в крушение вертолета Раиси

20 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Белый дом считает нелепыми обвинения, что США причастны к катастрофе Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан США не нашли признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили представители Белого дома. «В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета Раиси», — передает РИА Новости сообщение Белого дома. Там подчеркнули, что считают нелепыми обвинения Ирана в том, что к трагедии причастен Вашингтон. Кроме того, США не ожидают радикальных перемен в отношениях с Ираном после гибели Раиси. Иранский лидер погиб 19 мая после крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предложил помощь Москвы в установлении причин катастрофы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не нашли признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили представители Белого дома. «В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета Раиси», — передает РИА Новости сообщение Белого дома. Там подчеркнули, что считают нелепыми обвинения Ирана в том, что к трагедии причастен Вашингтон. Кроме того, США не ожидают радикальных перемен в отношениях с Ираном после гибели Раиси. Иранский лидер погиб 19 мая после крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предложил помощь Москвы в установлении причин катастрофы.