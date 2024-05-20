Мишустин поставил сложную задачу физикам

Россия к 2030 году должна быть среди стран-лидеров по производству фотоники, в этом ей должны помочь ученые-физики. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Росатома" в Сарове 20 мая.
«Только так [поддерживая российские разработки] мы сможем быть конкурентоспособны и на внутреннем рынке, и экспортировать свои технологии, и войти в десятку мировых лидеров по производству фотоники. Для этого сегодня обозначим прикладные сферы ее применения», — заявил Мишустин в ходе совещания с членами правительственной делегации и учеными-физиками. Его слова передает ТАСС.
Необходимость развития лазерных технологий, их локализации в стране, по словам премьера, продиктована высоким спросом. Сейчас в России налажено собственное производство твердотельных лазеров, оптоволоконных и интегральных систем. Сформировать базу для развития таких технологий поможет отечественная научная школа, основы которой были заложены в советский период.
Лазерные технологии, отметил Мишустин, широко применяются в экономике: в станках, медицине, сельском хозяйстве, при производстве телекоммуникационного оборудования и дисплеев. Рынок такой техники в прошлом году достиг 2 трлн рублей. «Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса и искусственного интеллекта», — заключил глава правительства.
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