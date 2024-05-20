Власти оценили российские фотонные и лазерные разработки, доля которых на рынке высоких технологий к 2030 году должна достичь 90%. Возглавляемая премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным правительственная делегация 20 мая посетила выставку "Росатома" на базе филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове.
«То, что на сегодняшний день такие заделы [развитие отечественной фотоники] здесь делаются, послужит, уверен, хорошей опорной базой для нашей промышленности», — сказал Мишустин на открытии выставки Национального центра физики и математики МГУ в Сарове, передает ТАСС.
Российская фотоника сейчас занимает 30% рынков материалов и 23% — в телекоммуникациях. В перспективе отрасль должна занять 90% рынка. С этой целью ведется работа в области создания рентгеновских оптических литографов, составные элементы которых были представлены главе правительства на выставочных стендах. Также Мишустину показали российские лазерные комплексы, оптическое волокно, медицинскую оптику, сенсоры и датчики.
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