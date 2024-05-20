20 мая 2024

Мэр в ДНР задержан по делу о крупной взятке

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Глава Енакиево задержан за получение взятки
Глава Енакиево задержан за получение взятки Фото:

Задержан мэр донецкого Енакиево, который подозревается в получении взяток в размере трех и десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете ДНР.

«В ноябре прошлого года подозреваемый через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей», — говорится в сообщении СК. Ведомство возбудило уголовное дело в отношении главы Енакиево.

По версии следствия, взятка предназначалась за разрыв договоров аренды недвижимого имущества и последующее заключение нового договора с этим предпринимателем. Кроме того, с декабря 2023-го по февраль 2024 года подозреваемый через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере 10 миллионов рублей за продление договора аренды на недвижимость, принадлежащую администрации, отметили в СК.

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Задержан мэр донецкого Енакиево, который подозревается в получении взяток в размере трех и десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете ДНР. «В ноябре прошлого года подозреваемый через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей», — говорится в сообщении СК. Ведомство возбудило уголовное дело в отношении главы Енакиево. По версии следствия, взятка предназначалась за разрыв договоров аренды недвижимого имущества и последующее заключение нового договора с этим предпринимателем. Кроме того, с декабря 2023-го по февраль 2024 года подозреваемый через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере 10 миллионов рублей за продление договора аренды на недвижимость, принадлежащую администрации, отметили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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