Кремль: эскалация напряженности в мире опасна в том числе и в ядерной сфере

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос URA.RU о текущих рисках ядерного конфликта Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Эскалация на европейском континенте, активная фаза военных действий в регионах потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о рисках ядерного конфликта.

При этом, по словам Пескова, ситуация требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода политически-дипломатическими путями. «Но углубленный диалог отвергается странами так называемого коллективного Запада», — резюмировал он.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Эскалация на европейском континенте, активная фаза военных действий в регионах потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о рисках ядерного конфликта. При этом, по словам Пескова, ситуация требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода политически-дипломатическими путями. «Но углубленный диалог отвергается странами так называемого коллективного Запада», — резюмировал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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