Кремль: эскалация напряженности в мире опасна в том числе и в ядерной сфере

22 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос URA.RU о текущих рисках ядерного конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Эскалация на европейском континенте, активная фаза военных действий в регионах потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о рисках ядерного конфликта. При этом, по словам Пескова, ситуация требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода политически-дипломатическими путями. «Но углубленный диалог отвергается странами так называемого коллективного Запада», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Эскалация на европейском континенте, активная фаза военных действий в регионах потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о рисках ядерного конфликта. При этом, по словам Пескова, ситуация требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода политически-дипломатическими путями. «Но углубленный диалог отвергается странами так называемого коллективного Запада», — резюмировал он.