Кремль: эскалация напряженности в мире опасна в том числе и в ядерной сфере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Эскалация на европейском континенте, активная фаза военных действий в регионах потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о рисках ядерного конфликта.
При этом, по словам Пескова, ситуация требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода политически-дипломатическими путями. «Но углубленный диалог отвергается странами так называемого коллективного Запада», — резюмировал он.
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