Глава СПЧ предложил запретить женщинам в России носить никабы

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Никабы запрещены в ряде стран Центральной Азии, сказал Валерий Фадеев
Никабы запрещены в ряде стран Центральной Азии, сказал Валерий Фадеев Фото:

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим URA.RU). Такое заявление глава СПЧ сделал размышляя о факторах, повышающих риски терроризма.

«Считаю, что никабы в России должны быть запрещены. <…> Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — заявил Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете». Глава СПЧ при этом не уточнил, в каких именно странах запрещены эти головные уборы.

Фадеев подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама в РФ. По его мнению, одежда, мешающая распознать личность, может повысить риски терроризма.

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим URA.RU). Такое заявление глава СПЧ сделал размышляя о факторах, повышающих риски терроризма. «Считаю, что никабы в России должны быть запрещены. <…> Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — заявил Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете». Глава СПЧ при этом не уточнил, в каких именно странах запрещены эти головные уборы. Фадеев подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама в РФ. По его мнению, одежда, мешающая распознать личность, может повысить риски терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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