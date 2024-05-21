Глава СПЧ предложил запретить женщинам в России носить никабы

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим URA.RU). Такое заявление глава СПЧ сделал размышляя о факторах, повышающих риски терроризма.
«Считаю, что никабы в России должны быть запрещены. <…> Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — заявил Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете». Глава СПЧ при этом не уточнил, в каких именно странах запрещены эти головные уборы.
Фадеев подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама в РФ. По его мнению, одежда, мешающая распознать личность, может повысить риски терроризма.
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