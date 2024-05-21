Хищные птицы изменили пути миграции, чтобы не залетать на Украину

Некоторые птицы начали менять привычные маршруты миграции из-за военных конфликтов. Одними из таких стали большие подорлики, которые теперь осознанно облетают территории Украины. К таким выводам пришли британские ученые-орнитологи.
"Чрезвычайные антропогенные нарушения, связанные с конфликтами, могут стать барьером для мигрирующих птиц и увеличить энергетические затраты на миграцию. <...> Мигрирующие подорлики подвергались конфликтным событиям во время своей миграции через Украину и демонстрировали другое поведение по сравнению с предыдущими годами. Они используют меньшее количество остановок и совершают большие отклонения от привычного маршрута", — пишут орнитологи в своей научной статье для британского журнала Current Biology.
Ученые отмечают, что теперь миграционный маршрут больших подорликов занимает намного больше времени, что может негативно сказаться на их популяции. Ученые в ходе эксперимента отслеживали маршруты птиц при помощи GPS-трекеров. Они проверили, сколько по времени занимал перелет раньше и сколько теперь. Орнитологи посчитали, что перелет к привычным местам гнездования птиц длится на 55 часов дольше, при этом скорость полета самцов ниже.
Большой подорлик, представитель семейства ястребиных, обладает внушительными размерами: длина его тела варьируется от 65 до 73 см, а вес колеблется между 1,6 и 3,2 кг. Эта хищная птица обитает в лесостепных и лесных зонах Евразии. На территории Европы наибольшее количество особей зарегистрировано в Беларуси. В России птица внесена в Красную книгу.
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