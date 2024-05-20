20 мая 2024

Роспотребнадзор ХМАО разоблачил фейк о лягушке в банке с огурцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО опроверг информацию о лягушке в банке с огурцами
Роспотребнадзор ХМАО опроверг информацию о лягушке в банке с огурцами Фото:

Роспотребнадзор ХМАО опроверг фейк о лягушке, которая якобы оказалась в банке с маринованными огурцами. Об этом ведомство сообщило в своем tg-канале.

«Последнее время в социальных сетях появилась информация о жабурцах — в банке с маринованными огурцами была найдена лягушка. Мы хотим прояснить эту ситуацию и предостеречь от паники. Эта информация не соответствует действительности и является фейком. Такие ложные сообщения могут нанести ущерб репутации производителей и вызвать ненужную тревогу среди потребителей», – сообщает Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продали банку огурцов с мертвой лягушкой внутри. Об этом сообщил один из подписчиков городского паблика Нефтеюганска в соцсети «Вконтакте».

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Роспотребнадзор ХМАО опроверг фейк о лягушке, которая якобы оказалась в банке с маринованными огурцами. Об этом ведомство сообщило в своем tg-канале. «Последнее время в социальных сетях появилась информация о жабурцах — в банке с маринованными огурцами была найдена лягушка. Мы хотим прояснить эту ситуацию и предостеречь от паники. Эта информация не соответствует действительности и является фейком. Такие ложные сообщения могут нанести ущерб репутации производителей и вызвать ненужную тревогу среди потребителей», – сообщает Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продали банку огурцов с мертвой лягушкой внутри. Об этом сообщил один из подписчиков городского паблика Нефтеюганска в соцсети «Вконтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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