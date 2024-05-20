Роспотребнадзор ХМАО разоблачил фейк о лягушке в банке с огурцами

Роспотребнадзор ХМАО опроверг фейк о лягушке, которая якобы оказалась в банке с маринованными огурцами. Об этом ведомство сообщило в своем tg-канале.
«Последнее время в социальных сетях появилась информация о жабурцах — в банке с маринованными огурцами была найдена лягушка. Мы хотим прояснить эту ситуацию и предостеречь от паники. Эта информация не соответствует действительности и является фейком. Такие ложные сообщения могут нанести ущерб репутации производителей и вызвать ненужную тревогу среди потребителей», – сообщает Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продали банку огурцов с мертвой лягушкой внутри. Об этом сообщил один из подписчиков городского паблика Нефтеюганска в соцсети «Вконтакте».
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