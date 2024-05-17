В ХМАО продали банку огурцов с мертвой лягушкой внутри. Фото

18 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО продали огурцы с лягушкой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Нефтеюганска (ХМАО) купили банку огурцов, внутри которой оказалась мертвая лягушка. Об этом они рассказали в соцсетях. «Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На фотографии показали банку с огурцами, в которой была мертвая лягушка. Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили. Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф. Фото: telegram-канал «Это Юганск, детка!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нефтеюганска (ХМАО) купили банку огурцов, внутри которой оказалась мертвая лягушка. Об этом они рассказали в соцсетях. «Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На фотографии показали банку с огурцами, в которой была мертвая лягушка. Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили. Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф.