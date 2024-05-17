В ХМАО продали огурцы с лягушкой
Жители Нефтеюганска (ХМАО) купили банку огурцов, внутри которой оказалась мертвая лягушка. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На фотографии показали банку с огурцами, в которой была мертвая лягушка.
Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили. Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф.
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