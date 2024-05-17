17 мая 2024

В ХМАО продали банку огурцов с мертвой лягушкой внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное Курган , лягушка
В ХМАО продали огурцы с лягушкой Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) купили банку огурцов, внутри которой оказалась мертвая лягушка. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На фотографии показали банку с огурцами, в которой была мертвая лягушка.

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили. Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф.

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) купили банку огурцов, внутри которой оказалась мертвая лягушка. Об этом они рассказали в соцсетях. «Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — написали в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На фотографии показали банку с огурцами, в которой была мертвая лягушка. Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили. Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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