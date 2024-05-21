Такер Карлсон начал вести свою программу на «России 24»

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В первом выпуске шоу Такер Карлсон поговорил о клещах
В первом выпуске шоу Такер Карлсон поговорил о клещах Фото:

Американский журналист, бывший ведущий Fox News начал вести свое шоу на российском телевидении. Шоу TUCKER показывают в эфире телеканала «Россия 24».

Само шоу TUCKER является совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Первый выпуск посвящен клещам и болезни Лайма. Карлсон на протяжении эфира общается с экспертом о проблеме распространения заболевания.

В феврале текущего года Карлсон посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. За время своего визита журналист восхитился красотами российской столицы. В конце апреля корреспондент побеседовал с философом Александром Дугиным.

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Американский журналист, бывший ведущий Fox News начал вести свое шоу на российском телевидении. Шоу TUCKER показывают в эфире телеканала «Россия 24». Само шоу TUCKER является совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Первый выпуск посвящен клещам и болезни Лайма. Карлсон на протяжении эфира общается с экспертом о проблеме распространения заболевания. В феврале текущего года Карлсон посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. За время своего визита журналист восхитился красотами российской столицы. В конце апреля корреспондент побеседовал с философом Александром Дугиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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