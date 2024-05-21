Baza: 13-летний мальчик перед суицидом попросил родителей положить в гроб вейп

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Следствие устанавливает мотивы самоубийства
Следствие устанавливает мотивы самоубийства Фото:

В Ростовской области подросток покончил с собой. Перед тем, как свести счеты с жизнью он попросил родителей положить с ним в гроб электронную сигарету. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«В Ростовской области 13-летний мальчик покончил с собой», — написали в telegram-канале. Уточняется, что перед суицидом молодой человек попросил родителей положить к нему в гроб электронную сигарету.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Причина самоубийства пока неизвестна.

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В Ростовской области подросток покончил с собой. Перед тем, как свести счеты с жизнью он попросил родителей положить с ним в гроб электронную сигарету. Об этом написали в telegram-канале Baza. «В Ростовской области 13-летний мальчик покончил с собой», — написали в telegram-канале. Уточняется, что перед суицидом молодой человек попросил родителей положить к нему в гроб электронную сигарету. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Причина самоубийства пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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