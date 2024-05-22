Гастроэнтеролог назвала популярный продукт, который грозит набором веса

Употребление роллов может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией", — сказала Сухорукова изданию "Подмосковье сегодня". Она добавила, что в роллах много йода, что также может вызвать серьезные проблемы.
По словам эксперта, роллы не рекомендуется употреблять людям с диабетом из-за содержания сахара и рисового уксуса. Рис в роллах менее питательный, содержит меньше белка и много углеводов, что делает его менее полезным по сравнению с обычным рисом, заключила она.
Ранее психолог Людмила Шульга объяснила основные психологические причины, по которым люди набирают лишний вес и не могут его сбросить. По ее словам, для успешного похудения необходимо соединить усилия тела и психики. Важно не исключать их для достижения желаемого результата.
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