Гастроэнтеролог назвала популярный продукт, который грозит набором веса

Гастроэнтеролог Сухорукова: роллы могут привести к набору веса
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Роллы не следует употреблять людям с диабетом, рассказала Людмила Сухорукова
Роллы не следует употреблять людям с диабетом, рассказала Людмила Сухорукова Фото:

Употребление роллов может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией", — сказала Сухорукова изданию "Подмосковье сегодня". Она добавила, что в роллах много йода, что также может вызвать серьезные проблемы.

По словам эксперта, роллы не рекомендуется употреблять людям с диабетом из-за содержания сахара и рисового уксуса. Рис в роллах менее питательный, содержит меньше белка и много углеводов, что делает его менее полезным по сравнению с обычным рисом, заключила она. 

Ранее психолог Людмила Шульга объяснила основные психологические причины, по которым люди набирают лишний вес и не могут его сбросить. По ее словам, для успешного похудения необходимо соединить усилия тела и психики. Важно не исключать их для достижения желаемого результата.

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Употребление роллов может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией", — сказала Сухорукова изданию "Подмосковье сегодня". Она добавила, что в роллах много йода, что также может вызвать серьезные проблемы. По словам эксперта, роллы не рекомендуется употреблять людям с диабетом из-за содержания сахара и рисового уксуса. Рис в роллах менее питательный, содержит меньше белка и много углеводов, что делает его менее полезным по сравнению с обычным рисом, заключила она.  Ранее психолог Людмила Шульга объяснила основные психологические причины, по которым люди набирают лишний вес и не могут его сбросить. По ее словам, для успешного похудения необходимо соединить усилия тела и психики. Важно не исключать их для достижения желаемого результата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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