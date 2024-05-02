Врач назвала неожиданные причины набора веса

Врач Шульга: проблема с набором веса зачастую связанна с психикой человека

02 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Набор веса зачастую связан с психическими проблемами, заявила Людмила Шульга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Психолог Людмила Шульга объяснила основные психологические причины, по которым люди набирают лишний вес и не могут его сбросить. По ее словам, часто проблема кроется в неосознанном разделении тела и психики, что мешает достичь желаемых результатов. «Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики… Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет», — заявила Людмила Шульга в разговоре с «Российской газетой». Эксперт утверждает, что для успешного похудения необходимо соединить усилия тела и психики. Важно не исключать их для достижения желаемого результата. Шульга выделяет несколько ключевых психологических причин набора веса: чувство вины, внутреннюю пустоту и хроническое ощущение небезопасности. Она советует осознать эти чувства и перестать наказывать себя, а также искать истоки внутренней пустоты и страхов, чтобы начать работу над собой. По ее словам, чувство пустоты возникает во время кризисов. Чтобы ее не было, человек зачастую начинает больше есть. Однако стоит лучше проработать проблему. Хроническое ощущение небезопасности — это состояние, когда человек постоянно испытывают чувство тревоги, от которого не может сбежать. При этом эти ощущения могут и не осознаваться человеком, отметила психолог. Те, кто пытаются сбросить лишний вес, зачастую делают это неправильно. Например, сбросить два килограмма за короткий промежуток времени не получится. Подробности того, как правильно похудеть, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психолог Людмила Шульга объяснила основные психологические причины, по которым люди набирают лишний вес и не могут его сбросить. По ее словам, часто проблема кроется в неосознанном разделении тела и психики, что мешает достичь желаемых результатов. «Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики… Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет», — заявила Людмила Шульга в разговоре с «Российской газетой». Эксперт утверждает, что для успешного похудения необходимо соединить усилия тела и психики. Важно не исключать их для достижения желаемого результата. Шульга выделяет несколько ключевых психологических причин набора веса: чувство вины, внутреннюю пустоту и хроническое ощущение небезопасности. Она советует осознать эти чувства и перестать наказывать себя, а также искать истоки внутренней пустоты и страхов, чтобы начать работу над собой. По ее словам, чувство пустоты возникает во время кризисов. Чтобы ее не было, человек зачастую начинает больше есть. Однако стоит лучше проработать проблему. Хроническое ощущение небезопасности — это состояние, когда человек постоянно испытывают чувство тревоги, от которого не может сбежать. При этом эти ощущения могут и не осознаваться человеком, отметила психолог. Те, кто пытаются сбросить лишний вес, зачастую делают это неправильно. Например, сбросить два килограмма за короткий промежуток времени не получится. Подробности того, как правильно похудеть, — в материале URA.RU.