Чем ВСУ могут бить по объектам в глубине России. Фоторепортаж

FT: удары по РФ американским оружием помогут ВСУ держать оборону
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
F-16 высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб армии противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа законодателей требует Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, которое поставляет США. Об этом говорится в письме представителей обеих партий в палате Конгресса.

В нем утверждают, что политика американского лидера Джо Байдена направлена на ограничение Украины оказывать давление на российские войска с помощью поставляемого американского вооружения. URA.RU опубликовало фотоподборку, показывающую оружие, которым Киев может ударить по территории России.

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Группа законодателей требует Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, которое поставляет США. Об этом говорится в письме представителей обеих партий в палате Конгресса. В нем утверждают, что политика американского лидера Джо Байдена направлена на ограничение Украины оказывать давление на российские войска с помощью поставляемого американского вооружения. URA.RU опубликовало фотоподборку, показывающую оружие, которым Киев может ударить по территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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