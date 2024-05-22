F-16 высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб армии противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группа законодателей требует Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, которое поставляет США. Об этом говорится в письме представителей обеих партий в палате Конгресса.
В нем утверждают, что политика американского лидера Джо Байдена направлена на ограничение Украины оказывать давление на российские войска с помощью поставляемого американского вооружения. URA.RU опубликовало фотоподборку, показывающую оружие, которым Киев может ударить по территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.