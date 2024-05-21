В челябинском районе скандал испортил спортивный праздник

На эстафете в Карталах две женские команды со скандалом были сняты с награждения

22 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В нарушение регламента команды состояли из сотрудниц разных предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На ежегодной эстафете в Карталах (Челябинская область) после скандала две женские команды были сняты с награждения. Об этом 22 мая сообщили районные СМИ. «В категорию „Женские производственные коллективы“ подали заявки две сборные, участницы которых не работают на одном предприятии. Судейская коллегия ошиблась, допустив их до соревнований», — сообщила районная газета «Карталинская новь». После протестов представителей других команд, девушек «сняли» с награждения. По регламенту эстафеты участвовать в этой категории они не могли. Судейская коллегия принесла свои извинения. По итогам инцидента было проведено заседание оргкомитета эстафеты под председательством первого заместителя главы Карталинского района Арсения Куличкова. После разбирательства команду «Феникс» лишили звания победителей за неспортивное поведение. Девушки возмущались, когда после выигрыша выяснилось, что их команда не соответствовала регламенту. Еще одна команда — «Мамы чемпионов» — будет награждена. В оргкомитете добавили, что учли ошибки, и в следующем году для этой категории команд будет проведен отдельный забег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ежегодной эстафете в Карталах (Челябинская область) после скандала две женские команды были сняты с награждения. Об этом 22 мая сообщили районные СМИ. «В категорию „Женские производственные коллективы“ подали заявки две сборные, участницы которых не работают на одном предприятии. Судейская коллегия ошиблась, допустив их до соревнований», — сообщила районная газета «Карталинская новь». После протестов представителей других команд, девушек «сняли» с награждения. По регламенту эстафеты участвовать в этой категории они не могли. Судейская коллегия принесла свои извинения. По итогам инцидента было проведено заседание оргкомитета эстафеты под председательством первого заместителя главы Карталинского района Арсения Куличкова. После разбирательства команду «Феникс» лишили звания победителей за неспортивное поведение. Девушки возмущались, когда после выигрыша выяснилось, что их команда не соответствовала регламенту. Еще одна команда — «Мамы чемпионов» — будет награждена. В оргкомитете добавили, что учли ошибки, и в следующем году для этой категории команд будет проведен отдельный забег.