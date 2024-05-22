Швеция пришла в ужас от решения России и приняла экстренные меры

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море в связи с опасениями относительно якобы "возможного захвата острова со стороны России". Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден.
"Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике", — передает слова Бюдена издание RND. Он добавил, что такое решение было принято, чтобы предотвратить возможное "установление контроля над островом со стороны России".
По словам Бюдена, Швеция охраняет остров Готланд, который имеет стратегическое значение для контроля Балтийского моря. Стокгольм предоставляет постоянную безопасность и может использовать его для обороны и наступательных операций. Цель — сохранить открытый морской путь и контролировать обстановку в регионе, обеспечивая безопасность стран НАТО, заключил главнокомандующий.
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