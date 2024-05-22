Песков: горячие головы в Конгрессе США провоцируют напряженность

22 мая 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос URA.RU о возможности разрешения Вашингтоном ударов американским оружием по территории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Конгрессе США хотят еще большего провоцирования напряженности в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами. «В конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. Они в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на ведение войны до последнего украинца», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, что по данным иностранных СМИ, группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить удары американским оружием по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Конгрессе США хотят еще большего провоцирования напряженности в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами. «В конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. Они в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на ведение войны до последнего украинца», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, что по данным иностранных СМИ, группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить удары американским оружием по России.