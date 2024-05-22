Песков: горячие головы в Конгрессе США провоцируют напряженность

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос URA.RU о возможности разрешения Вашингтоном ударов американским оружием по территории России Фото:

В Конгрессе США хотят еще большего провоцирования напряженности в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.

«В конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. Они в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на ведение войны до последнего украинца», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, что по данным иностранных СМИ, группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить удары американским оружием по России.

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В Конгрессе США хотят еще большего провоцирования напряженности в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами. «В конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. Они в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на ведение войны до последнего украинца», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, что по данным иностранных СМИ, группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить удары американским оружием по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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