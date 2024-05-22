Песков: горячие головы в Конгрессе США провоцируют напряженность

В Конгрессе США хотят еще большего провоцирования напряженности в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.
«В конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. Они в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на ведение войны до последнего украинца», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, что по данным иностранных СМИ, группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить удары американским оружием по России.
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