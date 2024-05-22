Вице-спикер ГД: участников СВО заставляют сняться с праймериз «люди в пиджаках»

22 мая 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

На участников СВО, которые заявились на праймериз «Единой России» в Туве, оказывается давление, заявил Шолбан Кара-оол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участникам спецоперации, которые заявились на праймериз «Единой России» для выборов в парламент в Туве, поступают угрозы от людей в пиджаках. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, экс-глава республики Шолбан Кара-оол. «Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз „Единой России“. Президентский курс под девизом „Время героев“ задуман не для того, чтобы наших бойцов делили на „своих“ и „чужих“», — написал Шолбан Кара-оол в своем telegram-канале . Он отметил, что тех, кто вернулся с поля боя, не надо разочаровывать угрозами и «чванством клерков на местах». По его словам, такие действия могут быть восприняты, как попытка обмануть военных и самого президента России Владимира Путина. Шолбан Кара-оол добавил, что гордится участниками спецоперации, которые прошли отбор. У них есть высшее образование и достойный опыт в управлении. Праймериз «Единой России» в регионе стартовали 20 мая. На 32 места претендуют 183 человека, среди которых 12 участников специальной военной операции. После голосования они получают плюс 25% к результату. «Время героев» — это спецпроект, направленный на продвижение участников СВО, в том числе, на руководящие должности высшей квалификации. Владимир Путин отмечал, что военные стали новой элитой страны. Первые 83 человека уже прошли первую волну отбора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам спецоперации, которые заявились на праймериз «Единой России» для выборов в парламент в Туве, поступают угрозы от людей в пиджаках. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, экс-глава республики Шолбан Кара-оол. «Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз „Единой России“. Президентский курс под девизом „Время героев“ задуман не для того, чтобы наших бойцов делили на „своих“ и „чужих“», — написал Шолбан Кара-оол в своем telegram-канале. Он отметил, что тех, кто вернулся с поля боя, не надо разочаровывать угрозами и «чванством клерков на местах». По его словам, такие действия могут быть восприняты, как попытка обмануть военных и самого президента России Владимира Путина. Шолбан Кара-оол добавил, что гордится участниками спецоперации, которые прошли отбор. У них есть высшее образование и достойный опыт в управлении. Праймериз «Единой России» в регионе стартовали 20 мая. На 32 места претендуют 183 человека, среди которых 12 участников специальной военной операции. После голосования они получают плюс 25% к результату. «Время героев» — это спецпроект, направленный на продвижение участников СВО, в том числе, на руководящие должности высшей квалификации. Владимир Путин отмечал, что военные стали новой элитой страны. Первые 83 человека уже прошли первую волну отбора.