Первые 83 участника СВО пройдут обучение на руководящие посты в России

22 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации показали высокие компетенции во время отбора на программу «Время героев» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прошла первая волна отбора участников спецоперации на программу «Время героев». Было утверждено 83 кандидатуры. Всего заявок было более 44 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе программы. «Общественный совет программы, куда входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе „Время героев“», — сообщает пресс-служба программы на своем сайте . Отмечается, что эти 83 человека показали высокий уровень компетенции. У них есть боевые заслуги и управленческий опыт. Всего пройти обучение в программе «Время героев» захотели 44 тысячи человек. В первую группу участников программы вошли кандидаты с высокими показателями по критериям личных достижений, мужества, героизма, управленческого опыта и потенциала. Среди них как профессиональные военные, так и бывшие высокопоставленные управленцы, ныне выполняющие боевые задания. Многие из них получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. Первая волна участников уже приступила к обучению. В ближайшее время будут отобраны кандидаты для очно-заочной программы профессиональной переподготовки. Процесс отбора на программу продолжается. Те, кто успешно прошли тестирование и получили отчет по комплексной оценке, приглашены на дистанционное обучение для повышения квалификации. Кандидаты, не успевшие завершить отбор или подать заявку в первом наборе, имеют возможность пройти оценку до конца года в одном из 45 центров. Они организованны на базе филиалов Президентской академии. «Время героев» — это специальная программа, которая позволяет участникам спецоперации стать руководителями высшей квалификации, руководителями в сфере государственного и муниципального управления. Программа создана по поручению президента России Владимира Путина, который отмечал, что участники спецоперации — это новая элита в стране. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что те, кто пройдет обучение, получит «путевку в гражданскую жизнь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прошла первая волна отбора участников спецоперации на программу «Время героев». Было утверждено 83 кандидатуры. Всего заявок было более 44 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе программы. «Общественный совет программы, куда входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе „Время героев“», — сообщает пресс-служба программы на своем сайте. Отмечается, что эти 83 человека показали высокий уровень компетенции. У них есть боевые заслуги и управленческий опыт. Всего пройти обучение в программе «Время героев» захотели 44 тысячи человек. В первую группу участников программы вошли кандидаты с высокими показателями по критериям личных достижений, мужества, героизма, управленческого опыта и потенциала. Среди них как профессиональные военные, так и бывшие высокопоставленные управленцы, ныне выполняющие боевые задания. Многие из них получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. Первая волна участников уже приступила к обучению. В ближайшее время будут отобраны кандидаты для очно-заочной программы профессиональной переподготовки. Процесс отбора на программу продолжается. Те, кто успешно прошли тестирование и получили отчет по комплексной оценке, приглашены на дистанционное обучение для повышения квалификации. Кандидаты, не успевшие завершить отбор или подать заявку в первом наборе, имеют возможность пройти оценку до конца года в одном из 45 центров. Они организованны на базе филиалов Президентской академии. «Время героев» — это специальная программа, которая позволяет участникам спецоперации стать руководителями высшей квалификации, руководителями в сфере государственного и муниципального управления. Программа создана по поручению президента России Владимира Путина, который отмечал, что участники спецоперации — это новая элита в стране. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что те, кто пройдет обучение, получит «путевку в гражданскую жизнь».