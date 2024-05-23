«Коммерсант»: задержан замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин

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Вадим Шамарин задержан по подозрению в махинациях, пишет «Коммерсант» Фото:

Задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан Вадим Шамарин», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск. По результатам обыска, Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержан Вадим Шамарин», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск. По результатам обыска, Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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