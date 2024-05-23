«Коммерсант»: задержан замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин

Задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержан Вадим Шамарин», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск. По результатам обыска, Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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