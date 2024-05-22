Жителю Сургута, убившему мать гирей, грозит второе уголовное дело

Жителю Сургута, забившему мать до смерти 16-килограммовой гирей, грозит второе уголовное разбирательство. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«Мужчину ждет разбирательство по второй уголовной статье. По предварительным данным, во время убийства матери мужчина расправился и с ее котом. Ему собираются вменить жестокое обращение с животными», — сообщил собеседник.
В следственном управлении СК РФ по ХМАО сообщили, что пока преждевременно говорить о возбуждении второго уголовного дела. Но при этом отметили, что происшествие не останется без внимания. «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка убийству кота», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина убил гирей собственную мать. На месте происшествия правоохранители также обнаружили труп кота.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!