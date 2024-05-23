Как изменится налоговая система в России: главные заявления Силуанова

Силуанов: изменения налоговой системы не затронут участников СВО

23 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Изменения налоговой системы направлены на увеличение выплат в социальной сфере, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны. URA.RU в своем материале собрало главные заявления из выступления. Повышение соцвыплат и поддержка социальной инфраструктуры Доходы от изменения налоговой системы будут направлены на увеличение социальных выплат, помощь матерям и детям. Также средства пойдут на поддержку социальной инфраструктуры. Освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ Силуанов выразил поддержку идеи сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции в ходе парламентских слушаний. Он отметил, что данное предложение является абсолютно справедливым, поскольку бойцы нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства. Сохранение уровня налогообложения НДФЛ по депозитам Предлагается сохранить текущий уровень налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) от процентов по депозитам. Такой шаг направлен на поощрение граждан к накоплению сбережений и стимулированию финансовой дисциплины. Налоговое освобождение для малых предприятий Силуанов высказал мнение, что требуется пересмотреть уровень порога годовой выручки, при котором малые предприятия освобождаются от уплаты НДС. В частности, он отметил, что данный порог в странах Евразийского экономического союза значительно ниже, чем в России. Больше полномочий для субъектов и муниципалитетов Министерство финансов считает, что субъектам и муниципалитетам необходимо расширить полномочия. Новые полномочия будут даны в области налогообложения дорогостоящих объектов. Основные параметры справедливой налоговой системы Силуанов заявил, что основные параметры налоговой системы страны должны быть закреплены до 2030 года. Он подчеркнул, что справедливая налоговая система должна быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать финансирование важных государственных задач в социальной и экономической сферах, способствовать привлечению инвестиций, поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия для всех компаний. Взаимодействие с бизнесом Минфин видит возможность обсуждения отмены курсовых экспортных пошлин с представителями бизнеса. Силуанов отметил, что предложение об отказе от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, будет рассмотрено с учетом увеличения ставки налога на прибыль для организаций. В результате такого изменения налоговой политики налог будет взиматься не с оборота компании, а с конечного финансового результата. Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе могут послужить основой для разработки законодательных инициатив Минфина. По словам Силуанова, важно обеспечить равные налоговые условия для российского бизнеса, чтобы исключить возможность уклонения от уплаты налогов. Неуплата налогов не должна быть преимуществом, поскольку это способствует появлению различных схем уклонения от уплаты налогов, заключил Силуанов. Другие заявления Также Силуанов рассказал о предложении сохранить действующие преференциальные режимы налогообложения. Министерство финансов выступает за сохранение текущей ставки НДС и стремится обойтись без ее повышения. Кроме того возник вопрос о преобразовании курортного сбора в туристический налог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны. URA.RU в своем материале собрало главные заявления из выступления. Доходы от изменения налоговой системы будут направлены на увеличение социальных выплат, помощь матерям и детям. Также средства пойдут на поддержку социальной инфраструктуры. Силуанов выразил поддержку идеи сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции в ходе парламентских слушаний. Он отметил, что данное предложение является абсолютно справедливым, поскольку бойцы нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства. Предлагается сохранить текущий уровень налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) от процентов по депозитам. Такой шаг направлен на поощрение граждан к накоплению сбережений и стимулированию финансовой дисциплины. Силуанов высказал мнение, что требуется пересмотреть уровень порога годовой выручки, при котором малые предприятия освобождаются от уплаты НДС. В частности, он отметил, что данный порог в странах Евразийского экономического союза значительно ниже, чем в России. Министерство финансов считает, что субъектам и муниципалитетам необходимо расширить полномочия. Новые полномочия будут даны в области налогообложения дорогостоящих объектов. Силуанов заявил, что основные параметры налоговой системы страны должны быть закреплены до 2030 года. Он подчеркнул, что справедливая налоговая система должна быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать финансирование важных государственных задач в социальной и экономической сферах, способствовать привлечению инвестиций, поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия для всех компаний. Минфин видит возможность обсуждения отмены курсовых экспортных пошлин с представителями бизнеса. Силуанов отметил, что предложение об отказе от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, будет рассмотрено с учетом увеличения ставки налога на прибыль для организаций. В результате такого изменения налоговой политики налог будет взиматься не с оборота компании, а с конечного финансового результата. Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе могут послужить основой для разработки законодательных инициатив Минфина. По словам Силуанова, важно обеспечить равные налоговые условия для российского бизнеса, чтобы исключить возможность уклонения от уплаты налогов. Неуплата налогов не должна быть преимуществом, поскольку это способствует появлению различных схем уклонения от уплаты налогов, заключил Силуанов. Также Силуанов рассказал о предложении сохранить действующие преференциальные режимы налогообложения. Министерство финансов выступает за сохранение текущей ставки НДС и стремится обойтись без ее повышения. Кроме того возник вопрос о преобразовании курортного сбора в туристический налог.