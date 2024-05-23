В Кремле прокомментировали ситуацию в Харькове

Песков заявил, что СВО продолжается, несмотря на сопротивления ВСУ в Харькове
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Любые вооружения, которыми накачивают киевский режим не могут изменить ход СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине продолжается. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, ощутимы ли сопротивления ВСУ в Харькове.

«СВО продолжается. Наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим не могут изменить ход СВО.

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Спецоперация РФ на Украине продолжается. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, ощутимы ли сопротивления ВСУ в Харькове. «СВО продолжается. Наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим не могут изменить ход СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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