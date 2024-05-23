В Кремле прокомментировали ситуацию в Харькове

Любые вооружения, которыми накачивают киевский режим не могут изменить ход СВО, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация РФ на Украине продолжается. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, ощутимы ли сопротивления ВСУ в Харькове.
«СВО продолжается. Наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим не могут изменить ход СВО.
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