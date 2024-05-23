Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США

Путин подписал указ о компенсации ущерба ЦБ и РФ от недружественных действий США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин установил, что для компенсации ущерба может быть использовано американское имущество в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин подписал специальный указ, определяющий порядок компенсации ущерба, который причинил Запад России и Центральному банку. Теперь ЦБ и государство может общаться в суд, если их незаконно лишают прав на имущество в связи с решением США.

«О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и ЦБ в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь ЦБ и сама РФ может обращаться в суд, если США незаконно лишили их прав на имущества. Правообладатель из России может судиться по законам своей страны, чтобы оспорить незаконное изъятия со стороны США. Для компенсации ущерба можно использовать американское имущество в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал специальный указ, определяющий порядок компенсации ущерба, который причинил Запад России и Центральному банку. Теперь ЦБ и государство может общаться в суд, если их незаконно лишают прав на имущество в связи с решением США. «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и ЦБ в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь ЦБ и сама РФ может обращаться в суд, если США незаконно лишили их прав на имущества. Правообладатель из России может судиться по законам своей страны, чтобы оспорить незаконное изъятия со стороны США. Для компенсации ущерба можно использовать американское имущество в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...