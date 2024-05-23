Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США

Путин подписал указ о компенсации ущерба ЦБ и РФ от недружественных действий США

23 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин установил, что для компенсации ущерба может быть использовано американское имущество в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин подписал специальный указ, определяющий порядок компенсации ущерба, который причинил Запад России и Центральному банку. Теперь ЦБ и государство может общаться в суд, если их незаконно лишают прав на имущество в связи с решением США. «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и ЦБ в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь ЦБ и сама РФ может обращаться в суд, если США незаконно лишили их прав на имущества. Правообладатель из России может судиться по законам своей страны, чтобы оспорить незаконное изъятия со стороны США. Для компенсации ущерба можно использовать американское имущество в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал специальный указ, определяющий порядок компенсации ущерба, который причинил Запад России и Центральному банку. Теперь ЦБ и государство может общаться в суд, если их незаконно лишают прав на имущество в связи с решением США. «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и ЦБ в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь ЦБ и сама РФ может обращаться в суд, если США незаконно лишили их прав на имущества. Правообладатель из России может судиться по законам своей страны, чтобы оспорить незаконное изъятия со стороны США. Для компенсации ущерба можно использовать американское имущество в РФ.