СПБ Биржа обсудит возможность выплат с доходов от изъятых активов иностранцев

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СПБ Биржа намерена обсудить выплаты с доходов от иностранных средств, пишет РБК
СПБ Биржа намерена обсудить выплаты с доходов от иностранных средств, пишет РБК Фото:

СПБ Биржа намерена обсудить с российскими регуляторами возможность проводить выплаты инвесторам из РФ с доходов от замороженных иностранных активов. Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат в адрес инвесторов по указу президента. <…> указ предусматривает выплаты в рублях доходов (дивидендов и купонов — прим. URA.RU) по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам», — сообщил представитель площадки в беседе с РБК.

Об эффективности такого механизма выплат заявили юристы. Так, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов заявил РБК, что многие российские инвесторы в рамках поручения Путина получили практически все полагающиеся им выплаты по активам через Национальный расчётный депозитарий (НРД).

Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных активов иностранных инвесторов на замороженные средства россиян в начале ноября 2023 года. В Центробанке РФ уточнили, что такая мера, в первую очередь, затронет розничных российских инвесторов. Иностранцы смогут купить у них заблокированные зарубежные активы за счет средств на счетах типа «С».

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СПБ Биржа намерена обсудить с российскими регуляторами возможность проводить выплаты инвесторам из РФ с доходов от замороженных иностранных активов. Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат в адрес инвесторов по указу президента. <…> указ предусматривает выплаты в рублях доходов (дивидендов и купонов — прим. URA.RU) по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам», — сообщил представитель площадки в беседе с РБК. Об эффективности такого механизма выплат заявили юристы. Так, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов заявил РБК, что многие российские инвесторы в рамках поручения Путина получили практически все полагающиеся им выплаты по активам через Национальный расчётный депозитарий (НРД). Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных активов иностранных инвесторов на замороженные средства россиян в начале ноября 2023 года. В Центробанке РФ уточнили, что такая мера, в первую очередь, затронет розничных российских инвесторов. Иностранцы смогут купить у них заблокированные зарубежные активы за счет средств на счетах типа «С».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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