Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана: пуль на корпусе вертолета Раиси не обнаружено

24 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Специалисты не обнаружили следов от пуль на вертолете, в котором летел президент Раиси Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан На обломках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, отсутствуют следы пуль. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено», — говорится в сообщении. Там уточнили, что это предварительные данные после крушения вертолета Раиси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На обломках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, отсутствуют следы пуль. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено», — говорится в сообщении. Там уточнили, что это предварительные данные после крушения вертолета Раиси.