Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с Раиси

Специалисты не обнаружили следов от пуль на вертолете, в котором летел президент Раиси
На обломках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, отсутствуют следы пуль. Об этом заявили в генштабе ВС страны.
«Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено», — говорится в сообщении. Там уточнили, что это предварительные данные после крушения вертолета Раиси.
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