23 мая 2024

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана: пуль на корпусе вертолета Раиси не обнаружено
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Специалисты не обнаружили следов от пуль на вертолете, в котором летел президент Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

На обломках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, отсутствуют следы пуль. Об этом заявили в генштабе ВС страны.

«Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено», — говорится в сообщении. Там уточнили, что это предварительные данные после крушения вертолета Раиси.

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На обломках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, отсутствуют следы пуль. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено», — говорится в сообщении. Там уточнили, что это предварительные данные после крушения вертолета Раиси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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