23 мая 2024

В Екатеринбурге начали судить криминального авторитета. Фото

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Давид Жоржоладзе обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (архивное фото) Фото:

В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, в 2021 году Жоржоладзе был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Кроме того, Грузин обвиняется и в вымогательстве, совершенном группой лиц. С ним, как считают силовики, действовали Аббас Гулиев и Максим Шатин. Они вымогали деньги у местных жителей. Преступления были совершены с 2021 по 2022 год.

«В суде Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Гулиев признал обвинение только за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия. Шатин признал вину частично — без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе. Судебное следствие продолжается», — пояснили в суде.

Грузин был задержан силовиками летом 2023 года. Тогда у него дома якобы находилась сотрудница СКР одного из отделов Тюмени. Ее арестовывать не стали. По данным СМИ, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее Грузин был судим за разбойные нападения. В колонии он отбыл 7,5 лет.

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В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, в 2021 году Жоржоладзе был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Кроме того, Грузин обвиняется и в вымогательстве, совершенном группой лиц. С ним, как считают силовики, действовали Аббас Гулиев и Максим Шатин. Они вымогали деньги у местных жителей. Преступления были совершены с 2021 по 2022 год. «В суде Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Гулиев признал обвинение только за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия. Шатин признал вину частично — без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе. Судебное следствие продолжается», — пояснили в суде. Грузин был задержан силовиками летом 2023 года. Тогда у него дома якобы находилась сотрудница СКР одного из отделов Тюмени. Ее арестовывать не стали. По данным СМИ, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее Грузин был судим за разбойные нападения. В колонии он отбыл 7,5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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