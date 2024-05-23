В Екатеринбурге начали судить криминального авторитета. Фото

24 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Давид Жоржоладзе обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, в 2021 году Жоржоладзе был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Кроме того, Грузин обвиняется и в вымогательстве, совершенном группой лиц. С ним, как считают силовики, действовали Аббас Гулиев и Максим Шатин. Они вымогали деньги у местных жителей. Преступления были совершены с 2021 по 2022 год. «В суде Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Гулиев признал обвинение только за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия. Шатин признал вину частично — без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе. Судебное следствие продолжается», — пояснили в суде. Грузин был задержан силовиками летом 2023 года. Тогда у него дома якобы находилась сотрудница СКР одного из отделов Тюмени. Ее арестовывать не стали. По данным СМИ, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее Грузин был судим за разбойные нападения. В колонии он отбыл 7,5 лет. Фото: предоставлено пресс-службой Свердловской областного суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, в 2021 году Жоржоладзе был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Кроме того, Грузин обвиняется и в вымогательстве, совершенном группой лиц. С ним, как считают силовики, действовали Аббас Гулиев и Максим Шатин. Они вымогали деньги у местных жителей. Преступления были совершены с 2021 по 2022 год. «В суде Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Гулиев признал обвинение только за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия. Шатин признал вину частично — без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе. Судебное следствие продолжается», — пояснили в суде. Грузин был задержан силовиками летом 2023 года. Тогда у него дома якобы находилась сотрудница СКР одного из отделов Тюмени. Ее арестовывать не стали. По данным СМИ, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее Грузин был судим за разбойные нападения. В колонии он отбыл 7,5 лет.