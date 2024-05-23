Подборка глэмпингов с ценами: где отдохнуть курганцам летом. Фото

Курганцы планируют летний отдых в домиках на природе

24 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В летний период курганские любители комфортного отдыха на природе, а также поклонники бань и блюд, приготовленных на мангале, могут забронировать и разместиться в домиках при глэмпингах. URA.RU собрало информацию по предложениям глэмпинг-отдыха в Курганской области, доступности цен и дополнительных услугах. «Бронирование идет активно. Есть еще даты в июне и августе», — сообщил представитель глэмпинга «Берлога». Глэмпинг «Берлога», расположенный на берегу озера Медвежье в Петуховском округе, предлагает размещение в А-образных домах с удобствами: душ, туалет, кухня с техникой и посудой, кондиционер, спальное место и раскладывающийся диван, кресло-гамак, фен, комплекты белья и полотенца. Парковка, детская площадка, лежаки, беспроводной интернет, велосипеды и мангальная зона входят в стоимость проживания. По будням стоимость проживания составит от 4000 до 8000 рублей за сутки, а в выходные дни в зависимости от выбранной даты. За отдельную плату «Берлога» предлагает провести время в бане-бочке и бочке-купели, выполненная из кедровой древесины. Этно-глэмпинг «Место под Солнцем» в Куртамышском округе предлагает к бронированию юрты на берегу озер Горькое и Узково. Домик на песчаном берегу можно арендовать за 4000-8000 рублей в сутки за человека. За эти деньги возможно разместить до пяти человек, а большее количество потребует доплаты — 1000 рублей с человека. В юртах есть террасы, очаги, мангальные зоны с казаном. За отдельную плату здесь можно арендовать баню и банный чан. Глэмпинг «Остров», размещенный у самого востребованного пляжа курганцев «Голубые озера», предлагает к аренде два домика. Потратить на проживание придется от 3500 рублей за малый домик и от 5500 за более просторный вариант. Традиционно глэмпинг позволяет арендовать баню с почасовой оплатой и гриль-зону. В сосновом бору рядом с рекой расположен глэмпинг «Воздух леса». Бронирование отдыха в нем возможно не только посуточное, но и дневное. В зависимости от выбранного тарифа по будням цена может составить от 3000 до 9000 рублей, в выходные от 4000 и до 10 000 рублей. За отдельную плату можно поместить свою палатку рядом с глэмпингом, дополнительных гостей, купить сухие дрова. Туалет и душ в домиках отсутствуют.