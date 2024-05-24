Генерала Попова отправили под домашний арест

Иван Попов был отправлен под домашний арест
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиненного в мошенничестве, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РБК. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Обновлено в 15:33 по мск:
Telegram-канал Shot сообщил, что решение по апелляции Попова еще не принято. Также РБК удалило сведения об отправке генерала под домашний арест.
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