Генерала Попова отправили под домашний арест

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Иван Попов был отправлен под домашний арест
Иван Попов был отправлен под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиненного в мошенничестве, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РБК. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Обновлено в 15:33 по мск:

Telegram-канал Shot сообщил, что решение по апелляции Попова еще не принято. Также РБК удалило сведения об отправке генерала под домашний арест.  

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Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиненного в мошенничестве, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РБК. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Обновлено в 15:33 по мск: Telegram-канал Shot сообщил, что решение по апелляции Попова еще не принято. Также РБК удалило сведения об отправке генерала под домашний арест.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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