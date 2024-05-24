Генерал Попов сыронизировал над решением суда не отпускать его из СИЗО. Видео

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Иван Попов заявил, что с ним происходили вещи хуже ареста
Иван Попов заявил, что с ним происходили вещи хуже ареста Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов на решение суда оставить его в СИЗО заявил, что «бывало и хуже». Видео с последним словом чиновника Минобороны передает telegram-канал Shot. 

После оглашения приговора судья спросил у военного, есть ли у него вопросы. «Нет, ваша честь, бывало и хуже», — заявил Иван Попов.

Ранее в СМИ предполагали, что Попов, которого обвиняют в мошенничестве, будет отправлен под домашний арест. За генерала вступался депутат Госдумы Виктор Соболев, назвав его невиновным. 

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Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов на решение суда оставить его в СИЗО заявил, что «бывало и хуже». Видео с последним словом чиновника Минобороны передает telegram-канал Shot.  После оглашения приговора судья спросил у военного, есть ли у него вопросы. «Нет, ваша честь, бывало и хуже», — заявил Иван Попов. Ранее в СМИ предполагали, что Попов, которого обвиняют в мошенничестве, будет отправлен под домашний арест. За генерала вступался депутат Госдумы Виктор Соболев, назвав его невиновным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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