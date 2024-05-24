Иван Попов заявил, что с ним происходили вещи хуже ареста
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов на решение суда оставить его в СИЗО заявил, что «бывало и хуже». Видео с последним словом чиновника Минобороны передает telegram-канал Shot.
После оглашения приговора судья спросил у военного, есть ли у него вопросы. «Нет, ваша честь, бывало и хуже», — заявил Иван Попов.
Ранее в СМИ предполагали, что Попов, которого обвиняют в мошенничестве, будет отправлен под домашний арест. За генерала вступался депутат Госдумы Виктор Соболев, назвав его невиновным.
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