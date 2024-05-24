24 мая 2024

Суд арестовал брата главы Ингушетии Калиматова

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Московский суд арестовал брата главы Ингушетии (архивное фото) Фото:

Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили источники в МВД.

«Суд 24 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о махинациях в „Почте России“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Магомед-Башир Калиматов обвиняется в хищении около двух млрд рублей. Он, возможно действовал в составе преступного сообщества, сообщают источники в МВД.

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Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили источники в МВД. «Суд 24 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о махинациях в „Почте России“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Магомед-Башир Калиматов обвиняется в хищении около двух млрд рублей. Он, возможно действовал в составе преступного сообщества, сообщают источники в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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