Суд арестовал брата главы Ингушетии Калиматова

Московский суд арестовал брата главы Ингушетии (архивное фото)
Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили источники в МВД.
«Суд 24 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о махинациях в „Почте России“», —
По данным издания, Магомед-Башир Калиматов обвиняется в хищении около двух млрд рублей. Он, возможно действовал в составе преступного сообщества, сообщают источники в МВД.
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