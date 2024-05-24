Суд арестовал брата главы Ингушетии Калиматова

24 мая 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Московский суд арестовал брата главы Ингушетии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили источники в МВД. «Суд 24 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о махинациях в „Почте России“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Магомед-Башир Калиматов обвиняется в хищении около двух млрд рублей. Он, возможно действовал в составе преступного сообщества, сообщают источники в МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили источники в МВД. «Суд 24 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о махинациях в „Почте России“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Магомед-Башир Калиматов обвиняется в хищении около двух млрд рублей. Он, возможно действовал в составе преступного сообщества, сообщают источники в МВД.