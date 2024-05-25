Политолог заявил о возможном втягивании Франции в спецоперацию на Украине

Если подтвердятся сведения о том, что в российский плен попал офицер Иностранного легиона, это станет подтверждением участия на СВО регулярных войск НАТО. Также может встать вопрос о признании Франции стороной конфликта. Об этом заявил политолог Вадим Сипров.
«Если сведения о том, что в плен попал действительно офицер Иностранного легиона, этот факт станет первым подтверждением участия регулярных войск НАТО в украинском конфликте. <...> С одной стороны он действовал в составе ВСУ и попадает под статус комбатанта, то есть действие Женевской конвенции на него распространяется, но если принять во внимание, что Франция не является стороной конфликта, то речь идет о наемничестве», — заявил Сипров изданию «Подмосковье сегодня». Так как если французского офицера признают военнопленным, встанет вопрос о признании Франции стороной конфликта, а это может привести к серьезным политическим разбирательствам или даже к войне.
Он предположил, что если французский офицер выживет, он может стать ключевым свидетельством участия стран НАТО в конфликте на Украине. Подобное может существенно повлиять на политические перспективы и дальнейшие отношения России с Западом, а также на предстоящую мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
Ранее ВС РФ пленили иностранного офицера вблизи Клещеевки в ДНР. Французский офицер выполнял в ВСУ функции инструктора.
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