Политолог заявил о возможном втягивании Франции в спецоперацию на Украине

Политолог Сипров: из-за пленного бойца Францию могут признать стороной конфликта
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Францию могут признать стороной конфликта на Украине, сообщил политолог Сипров
Францию могут признать стороной конфликта на Украине, сообщил политолог Сипров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если подтвердятся сведения о том, что в российский плен попал офицер Иностранного легиона, это станет подтверждением участия на СВО регулярных войск НАТО. Также может встать вопрос о признании Франции стороной конфликта. Об этом заявил политолог Вадим Сипров.

«Если сведения о том, что в плен попал действительно офицер Иностранного легиона, этот факт станет первым подтверждением участия регулярных войск НАТО в украинском конфликте. <...> С одной стороны он действовал в составе ВСУ и попадает под статус комбатанта, то есть действие Женевской конвенции на него распространяется, но если принять во внимание, что Франция не является стороной конфликта, то речь идет о наемничестве», — заявил Сипров изданию «Подмосковье сегодня». Так как если французского офицера признают военнопленным, встанет вопрос о признании Франции стороной конфликта, а это может привести к серьезным политическим разбирательствам или даже к войне.

Он предположил, что если французский офицер выживет, он может стать ключевым свидетельством участия стран НАТО в конфликте на Украине. Подобное может существенно повлиять на политические перспективы и дальнейшие отношения России с Западом, а также на предстоящую мирную конференцию по Украине в Швейцарии. 

Ранее ВС РФ пленили иностранного офицера вблизи Клещеевки в ДНР. Французский офицер выполнял в ВСУ функции инструктора. 

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Если подтвердятся сведения о том, что в российский плен попал офицер Иностранного легиона, это станет подтверждением участия на СВО регулярных войск НАТО. Также может встать вопрос о признании Франции стороной конфликта. Об этом заявил политолог Вадим Сипров. «Если сведения о том, что в плен попал действительно офицер Иностранного легиона, этот факт станет первым подтверждением участия регулярных войск НАТО в украинском конфликте. <...> С одной стороны он действовал в составе ВСУ и попадает под статус комбатанта, то есть действие Женевской конвенции на него распространяется, но если принять во внимание, что Франция не является стороной конфликта, то речь идет о наемничестве», — заявил Сипров изданию «Подмосковье сегодня». Так как если французского офицера признают военнопленным, встанет вопрос о признании Франции стороной конфликта, а это может привести к серьезным политическим разбирательствам или даже к войне. Он предположил, что если французский офицер выживет, он может стать ключевым свидетельством участия стран НАТО в конфликте на Украине. Подобное может существенно повлиять на политические перспективы и дальнейшие отношения России с Западом, а также на предстоящую мирную конференцию по Украине в Швейцарии.  Ранее ВС РФ пленили иностранного офицера вблизи Клещеевки в ДНР. Французский офицер выполнял в ВСУ функции инструктора. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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