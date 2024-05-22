В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

The Sun: базы, где британцы тайно обучали солдат ВСУ, уничтожены ВС РФ

22 мая 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили базы, где наемники обучали военных ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании признала факт того, что ВС РФ уничтожили несколько секретных баз в Харьковской области, где солдат ВСУ обучали иностранные наемники. Материал опубликован на сайте газеты The Sun. «Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет автор материала . Газета сообщила о наличии секретной базы в Харьковской области, где, по данным источников, американские и британские наемники проводят обучение украинских военнослужащих. Эта информация основана на заявлениях бывшего солдата Вооруженных сил Великобритании Дэна Ридли. Ридли уточнил, что хотя центр подготовки связан с украинской армией, он не получает финансирования от Киева. Однако детали организации и функционирования базы, включая источники ее финансирования, не были раскрыты. Ранее в результате наступления в Харьковской области ВС РФ поразили формирования нацистов и наемников «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») в районах Липцов, Дергачей и Волчанска. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью российской армии неизбежно станут иностранные наемники, которые служат в рядах ВСУ. Такая же судьба ждет оружие, которое западные страны отправляют на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании признала факт того, что ВС РФ уничтожили несколько секретных баз в Харьковской области, где солдат ВСУ обучали иностранные наемники. Материал опубликован на сайте газеты The Sun. «Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет автор материала. Газета сообщила о наличии секретной базы в Харьковской области, где, по данным источников, американские и британские наемники проводят обучение украинских военнослужащих. Эта информация основана на заявлениях бывшего солдата Вооруженных сил Великобритании Дэна Ридли. Ридли уточнил, что хотя центр подготовки связан с украинской армией, он не получает финансирования от Киева. Однако детали организации и функционирования базы, включая источники ее финансирования, не были раскрыты. Ранее в результате наступления в Харьковской области ВС РФ поразили формирования нацистов и наемников «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») в районах Липцов, Дергачей и Волчанска. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью российской армии неизбежно станут иностранные наемники, которые служат в рядах ВСУ. Такая же судьба ждет оружие, которое западные страны отправляют на Украину.