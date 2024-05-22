В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

The Sun: базы, где британцы тайно обучали солдат ВСУ, уничтожены ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, боевики, лес, подготовка, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво
ВС РФ уничтожили базы, где наемники обучали военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании признала факт того, что ВС РФ уничтожили несколько секретных баз в Харьковской области, где солдат ВСУ обучали иностранные наемники. Материал опубликован на сайте газеты The Sun.

«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет автор материала. Газета сообщила о наличии секретной базы в Харьковской области, где, по данным источников, американские и британские наемники проводят обучение украинских военнослужащих. Эта информация основана на заявлениях бывшего солдата Вооруженных сил Великобритании Дэна Ридли.

Ридли уточнил, что хотя центр подготовки связан с украинской армией, он не получает финансирования от Киева. Однако детали организации и функционирования базы, включая источники ее финансирования, не были раскрыты.

Ранее в результате наступления в Харьковской области ВС РФ поразили формирования нацистов и наемников «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») в районах Липцов, Дергачей и Волчанска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью российской армии неизбежно станут иностранные наемники, которые служат в рядах ВСУ. Такая же судьба ждет оружие, которое западные страны отправляют на Украину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великобритании признала факт того, что ВС РФ уничтожили несколько секретных баз в Харьковской области, где солдат ВСУ обучали иностранные наемники. Материал опубликован на сайте газеты The Sun. «Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет автор материала. Газета сообщила о наличии секретной базы в Харьковской области, где, по данным источников, американские и британские наемники проводят обучение украинских военнослужащих. Эта информация основана на заявлениях бывшего солдата Вооруженных сил Великобритании Дэна Ридли. Ридли уточнил, что хотя центр подготовки связан с украинской армией, он не получает финансирования от Киева. Однако детали организации и функционирования базы, включая источники ее финансирования, не были раскрыты. Ранее в результате наступления в Харьковской области ВС РФ поразили формирования нацистов и наемников «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») в районах Липцов, Дергачей и Волчанска. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью российской армии неизбежно станут иностранные наемники, которые служат в рядах ВСУ. Такая же судьба ждет оружие, которое западные страны отправляют на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...