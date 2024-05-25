На горе Эверест произошло ЧП: снежный карниз, на котором скопилось большое количество альпинистов, не выдержал и обрушился. В результате инцидента в пропасть упали несколько человек.
На кадрах с места события видно, как меняется обстановка на снежном карнизе. Четверо альпинистов смогли спастись, выбравшись из пустоты по веревке. Однако, по последним данным, двое участников восхождения пропали без вести после обвала.
Ранее при восхождении на Эверест пропали два монгольских альпиниста. Тело одного из них нашли 17 мая. По предварительным данным, мужчина сорвался с троса в районе южной вершины.
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