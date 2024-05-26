Мантуров прокомментировал уход Boeing и Airbus из России

Мантуров: Россия не допустит повторения ухода Boeing и Airbus
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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Мантуров заявил, что Россия решила проблему с запчастями для самолетов Фото:

Россия примет меры, чтобы не допустить повторения ситуации с уходом крупнейших мировых производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus, с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

В ответ на вопрос о возможном возвращении этих компаний и восстановлении экономических связей Мантуров сказал: «Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — ответил Мантуров. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина.

Мантуров также заверил, что, несмотря на продолжающиеся санкции и сложности с западными самолетами, вопросы технического обслуживания и поставок запчастей решены. «Относительно ремонта и своевременной замены запчастей — все это делается», — подчеркнул он, указывая на то, что самолеты соответствуют всем требованиям безопасности.

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Россия примет меры, чтобы не допустить повторения ситуации с уходом крупнейших мировых производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus, с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеведущему Павлу Зарубину. В ответ на вопрос о возможном возвращении этих компаний и восстановлении экономических связей Мантуров сказал: «Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — ответил Мантуров. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина. Мантуров также заверил, что, несмотря на продолжающиеся санкции и сложности с западными самолетами, вопросы технического обслуживания и поставок запчастей решены. «Относительно ремонта и своевременной замены запчастей — все это делается», — подчеркнул он, указывая на то, что самолеты соответствуют всем требованиям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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