Путин прибыл с визитом в Узбекистан. Видео

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Самолет Владимира Путина приземлился в Ташкенте Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет российского лидера приземлился в Ташкенте.

«Владимир Путин прилетел в Узбекистан», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе визита запланированы переговоры российского лидера с руководством Узбекистана.

Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана и подпишут ряд совместных документов. Это третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока, визит носит статус государственного.

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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет российского лидера приземлился в Ташкенте. «Владимир Путин прилетел в Узбекистан», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе визита запланированы переговоры российского лидера с руководством Узбекистана. Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана и подпишут ряд совместных документов. Это третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока, визит носит статус государственного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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