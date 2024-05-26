Путин прибыл с визитом в Узбекистан. Видео

26 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Самолет Владимира Путина приземлился в Ташкенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет российского лидера приземлился в Ташкенте. «Владимир Путин прилетел в Узбекистан», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе визита запланированы переговоры российского лидера с руководством Узбекистана. Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана и подпишут ряд совместных документов. Это третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока, визит носит статус государственного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Самолет российского лидера приземлился в Ташкенте. «Владимир Путин прилетел в Узбекистан», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе визита запланированы переговоры российского лидера с руководством Узбекистана. Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудят состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные проблемы. Они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана и подпишут ряд совместных документов. Это третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока, визит носит статус государственного.