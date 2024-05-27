Власти РФ направят 3,2 млрд рублей на усиление рыболовного флота

В России построят тринадцать краболовов на дальневосточных верфях
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, макет корабля
Суда будут построены Фото:

Кабмин выделил 3,2 млрд рублей на строительство специальных рыбопромысловых судов. Об этом на совещании с вице-премьерами 27 мая объявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Чтобы преодолеть эти затруднения [международные санкции на поставку оборудования для кораблей], правительство направит дополнительно свыше 3 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24».

Всего на дальневосточных вервях будет построено 13 специальных промысловых судов — краболовов. Озвученные Мишустиным средства пойдут на ускорение строительства 7 из них.

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Кабмин выделил 3,2 млрд рублей на строительство специальных рыбопромысловых судов. Об этом на совещании с вице-премьерами 27 мая объявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Чтобы преодолеть эти затруднения [международные санкции на поставку оборудования для кораблей], правительство направит дополнительно свыше 3 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». Всего на дальневосточных вервях будет построено 13 специальных промысловых судов — краболовов. Озвученные Мишустиным средства пойдут на ускорение строительства 7 из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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