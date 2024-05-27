Кабмин дополнительно направит пострадавшим от паводка оренбуржцам полмиллиарда

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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил, файзуллин ирек
Мишустин и ответственный за устранение последствий паводков министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин Фото:

Оренбургской области дополнительно выделят полмиллиарда рублей из средств федерального бюджета на восстановление инфраструктуры ЖКХ, которая пострадала от затопления. Соответствующее распоряжение 27 мая опубликовано на сайте правительства РФ.

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Власти потратят 5 млрд на восстановление Оренбургской области после паводка

«Свыше 576 млн рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка», — говорится в сообщении правительства РФ. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по итогам заседания кабмина 23 мая. Ранее власти выделили на восстановление инфраструктуры пострадавших от стихии регионов пять млрд рублей, а также 490 млн рублей на социальные выплаты и первоочередные нужды.

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Оренбургской области дополнительно выделят полмиллиарда рублей из средств федерального бюджета на восстановление инфраструктуры ЖКХ, которая пострадала от затопления. Соответствующее распоряжение 27 мая опубликовано на сайте правительства РФ. «Свыше 576 млн рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка», — говорится в сообщении правительства РФ. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по итогам заседания кабмина 23 мая. Ранее власти выделили на восстановление инфраструктуры пострадавших от стихии регионов пять млрд рублей, а также 490 млн рублей на социальные выплаты и первоочередные нужды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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