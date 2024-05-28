В России зафиксирован аномально высокий ввоз вина из-за рубежа

28 мая 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Главными поставщиками вина в Россию стали Италия, Испания и Франция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года. Об этом на Wine Retail Week заявил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора. «В апреле текущего года в нашу страну из-за рубежа завезли 62 млн литров вина. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит « Коммерсант » заявление представителя таможенной службы. На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта. По данным ФТС, главными поставщиками вина в Россию стали Италия — ввезено 32%, Испания — 12%, и Франция — 7%. В Минфине ранее выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года. Об этом на Wine Retail Week заявил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора. «В апреле текущего года в нашу страну из-за рубежа завезли 62 млн литров вина. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит «Коммерсант» заявление представителя таможенной службы. На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта. По данным ФТС, главными поставщиками вина в Россию стали Италия — ввезено 32%, Испания — 12%, и Франция — 7%. В Минфине ранее выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию, пишет «Национальная служба новостей».