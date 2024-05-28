В России зафиксирован аномально высокий ввоз вина из-за рубежа

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Главными поставщиками вина в Россию стали Италия, Испания и Франция Фото:

Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года. Об этом на Wine Retail Week заявил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора.

«В апреле текущего года в нашу страну из-за рубежа завезли 62 млн литров вина. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит «Коммерсант» заявление представителя таможенной службы.

На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта. По данным ФТС, главными поставщиками вина в Россию стали Италия — ввезено 32%, Испания — 12%, и Франция — 7%.

В Минфине ранее выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию, пишет «Национальная служба новостей».

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Аномально высокий ввоз вина в Россию из-за рубежа зафиксирован в апреле 2024 года. Об этом на Wine Retail Week заявил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора. «В апреле текущего года в нашу страну из-за рубежа завезли 62 млн литров вина. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит «Коммерсант» заявление представителя таможенной службы. На долю «недружественных» стран пришелся значительный объем импорта. По данным ФТС, главными поставщиками вина в Россию стали Италия — ввезено 32%, Испания — 12%, и Франция — 7%. В Минфине ранее выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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